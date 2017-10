Sonntagsbrunch für die ganze Familie

Draussen wird es wieder kalt und ungemütlich – höchste Zeit, es sich am Sonntag vormittag wieder richtig gut gehen zu lassen! Das Arizona am Rathausplatz bietet ab 1. Ok – tober wieder seinen beliebten SonntagsBrunch an! Regelmäßig alle drei Wochen (und im Advent wöchentlich) wird das große Brunch-Buffet gefüllt, dass sich die Tische biegen: Frühstücks-Leckereien und frische Backwaren, gesundes Obst und kräftige Eierspeisen, kalte Platten mit großer Auswahl und vielfältige war – me Gerichte. Und das ganze für nur 13,50 pro Person! Kinder unter 10 Jahren zahlen nur die Hälfte. Für jeden ist was dabei, und auch die Kleinen kommen nicht zu kurz: Eine Kinderspie – lecke sorgt dafür, dass auch die Mamas den Sonntag mal richtig genießen können. Dazu kann man sich Getränke aus der großen Aus – wahl an Kaffeespezialitäten, Bio-Tees, le – ckeren Smoothies oder hausgemachten Limonaden bestellen (Berechnung extra). An den Advents-Sonntagen werden noch – mal extra weihnachtliche Gebäcke auf – gelegt, aber man sollte rechtzeitig reservieren, denn die Plätze sind begrenzt und sehr beliebt! Apropros Advent: Das Arizona eignet sich bestens für eine Vereins- oder Be – triebsweihnachtsfeier in lockerer Atmo – sphäre – auch hier heißt es rechtzeitig reservieren! Reservierung unter Arizona Forchheim, 09191/9747517 oder info@arizona-forchheim.de