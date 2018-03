Spielzeug und Babybedarf soweit das Auge reicht bei Hobauer in Forchheim

Die Osterferien stehen vor der Türe, es wird wieder gebastelt, gefärbt, gebacken und gespielt und auch das ein oder andere Geschenk, eine Kleinigkeit für´s Osterkörbchen wird noch gebraucht. Wer noch ein paar Anregungen, kreative Ideen oder ein kleines Geschenk sucht, ist beim „Hobauer“ in Forchheim genau richtig! In den kunterbunten Regalen gibt es einfach alles, was sich spielen lässt. Neben den allbekannten Klassikern fi ndet man hier auch immer die aktuellen Neuheiten. Von Lego, Playmobil über Fischertechnik, Ferngesteuertes, in- und outdoor Spiele, Brettspiele aller namhaften Hersteller, wie z. B. Haba, Kosmos, Ravensburger, Schmidt oder Vedes, kurz es ist alles vertreten was das Herz begehrt. Hier die Tipps der Saison, frisch von der Messe: Zum Beispiel das Kinderbrettspiel „Das kunterbunte Igelrennen“. Für Kinder ab 4 Jahren ist dieses Spiel geeignet und bei diesem originellen Farbwürfel-Laufspiel ist der spannende Wettlauf um die Beeren ein Riesenspaß! Für Spieler ab etwa 8 Jahren ist „Dog“ ein Riesenhit: dieses Spiel, das auf den ersten Blick aussieht wie „Mensch ärger dich nicht“, aber mit Karten gespielt wird, hält so manche Überraschung bereit und… den Letzten beißen die Hunde! Es ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich und kann zum Beispiel als Compact-Version in robuster Box mit auf Reisen genommen werden. Das Spiel „Lost Cities“ (für Kids ab 10 Jahren geeignet) ist bereits jetzt ein großer Verkaufserfolg in den USA und auch bei uns kann die Expedition jetzt seit März starten: Fünf untergegangene Städte gilt es zu entdecken und die Spieler schicken ihre Abenteurer auf unterschiedlichen Pfaden los. Auch zahlreiche IQ-Games sind erhältlich, die kleine und große Spieler mit kniffl igen Aufgaben vor verschiedenste Herausforderungen stellen und die auch alleine gespielt werden können. Logik-Training mit Spielspaß heißt die Devise! Und wer beim Spielen nicht drinnen am Tisch sitzen, sondern sich draußen austoben möchte, wird hier ebenfalls fündig: Bälle in allen Größen, egal ob sie geworfen, getreten, geschlagen oder gerollt werden, warten auf neue Besitzer. Natürlich samt weiterem Equipment wie Schläger, Netze oder Körbe. Eine Neuheit sind hier die kleinen handlichen Waboba „Waterbouncer“. Das sind Bälle, die auf der Wasseroberfl äche springen und bestimmt DER Wasserspaß in der nächsten Badesaison werden. Aber man braucht nicht unbedingt einen Pool, um Spaß mit Bällen von Waboba zu haben: es gibt sie auch in verschiedenen Ausführungen und mit ungewöhnlichen Oberfl ä- chen für den Gebrauch auf dem Spielplatz oder der Spielstraße und sie sind bei einem Preis um die 10€ ein tolles Geschenk oder Mitbringsel. Am besten, ihr schaut einfach mal vorbei und lasst Euch überraschen, was hier sonst noch alles zu fi nden ist. Außerdem gibt es noch den großen Babymarkt mit einem Riesensortiment an Säuglingsbedarf, einen großen Schreibwaren- und Schulbereich, wo ihr alles fi ndet, was man für Schule und Schreibtisch so braucht, natürlich auch Federmäppchen, Rücksäcke und Schulranzen bis hin zur Kleidung für die youngsters. Gleich im Süden Forchheims, in der Boschstraße 2 (gegenüber Mücke) ist das Geschäft auch von Erlangen aus gut und rasch zu erreichen. Ausreichend kostenlose Parkplätze vor der Tür stehen ebenfalls zur Verfügung und wer noch mehr wissen möchte, unter www.spielzeug-hobauer. com gibt’s die Infos zu aktuellen Aktionen, Service und Anfahrt