Ferientipps für Kids & Teens

Die Osterferien stehen vor der Tür und das heißt: zwei wundervolle Wochen Zeit für Spiel, Spaß und Freizeit! Allmählich hält auch der Frühling Einzug und immer mehr Aktivitäten können nach draußen verlagert werden. Ein paar Tipps, was in den Ferien für Kids und Teens so alles in der Region geboten ist, haben wir mal für Euch als Anregung zusammengetragen: Tolles Programm in den Osterferien im Pfalzmuseum in Forchheim So bunt wie der Frühling ist auch das Osterferienprogramm im Pfalzmuseum der Kaiserstadt Forchheim: am 27. März könnt ihr ab 13 Uhr bunte, freche Vögel auf Schafwolle fi lzen. Leckere Osterhasen werden mit Eurer Hilfe am 28. März von 9 bis 11 Uhr gebacken und diese könnt ihr dann noch nach Herzenslust verzieren. Am Ostermontag geht es um 14:30 Uhr mit dem mittelalterlichen Herold und der ganzen Familie auf Ostereiersuche. Hierfür bitte rechtzeitig anmelden! Während der ganzen Ferien bevölkern wieder Osterhase & Co. den Pfalzgraben und von 9:30 bis 18 Uhr könnt ihr Schafe und Lämmer, Esel und Hasen hier besuchen. Unter forchheim.kaiserpfalz.de gibt es noch mehr Infos. Willkommen in der Welt des Scharfrichters! Ein Museum der besonderen Art erwartet die Besucher in Pottenstein in der Hauptstraße und hier könnt ihr, vorausgesetzt ihr seid über 12 Jahre alt, eintauchen in eines der düstersten Kapitel der Rechtsprechung des Mittelalters und der frühen Neuzeit. Hier macht ihr Bekanntschaft mit dem Henker, mit Themen wie der „peinlichen Befragung“, der Angst vor den Untoten oder der Guillotine, aber keine Sorge: Das Pottensteiner Scharfrichtermuseum ist kein Foltermuseum, in dem lediglich nüchterne Fakten präsentiert werden und sicher auch kein Gruselkabinett, in dem sich der Besucher lustvoll erschrecken kann, sondern ein Ort, der dazu einlädt, neben den furchtbaren Instrumenten und deren Anwendung auch die damit verbundenen Geschichten und Schicksale zu erfahren. Was hatte es beispielsweise mit der Hinrichtung des bekanntesten deutschen Werwolfs auf sich, weshalb steht das Skelett von William Burke im Museum, wie lange lebt ein abgetrennter Kopf noch und wozu brauchte der Henker ein Waffeleisen? In dieser einzigartigen Sammlung sind weit über 100 Exponate ausgestellt, teils Originalstücke, teils nach Originalvorlagen gebaut und es wird ein großer Teil der außergewöhnlichen Sammlung von Schloss Schöndorf erstmalig einem breiten Publikum präsentiert. Findet heraus, wozu man die Hand eines Gehenkten brauchte, wie der Vampir von Venedig unschädlich gemacht wurde, was man unter einer „spanischen Spinne“ oder einer „Katzenpfote“ versteht und was es bedeutete, wenn der Scharfrichter „butzte“. Die Ausstellung des Pottensteiner Scharfrichtermuseums begreift sich als Ort des Nachdenkens über Sinn und Unsinn der weltweit nach wie vor verbreiteten Folter und Todesstrafe. In den Osterferien ab Karfreitag sowie Pfi ngsten bis Ende Oktober hat das Museum täglich von 10 – 12 und 13 – 17 Uhr geöffnet, Montag ist Ruhetag. Zwischen Ostern und Pfi ngsten ist nur an Sonn- und Feiertagen geöffnet. Unter www.scharfrichtermuseum.de könnt ihr noch mehr erfahren und bitte bedenken: Kinder unter 12 Jahren haben nur in Ausnahmefällen Zutritt.