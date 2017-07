Trattoria da Antonella, ein Original!

Über ein Jahr ist es bereits her, dass Antonella ihre typisch italienische Trattoria eröffnet hat. Jetzt, wo die Tage wieder wärmer sind, hat natürlich auch der lauschige Biergarten geöffnet, obwohl die Bezeichnung Biergarten nicht annähernd der mit sehr viel Liebe gestalteten Terrasse gerecht wird. Aber nicht nur das Ambiente und die original nach Mamas Hausrezepten kreierten Speisen versetzen einen in das Lieblingsurlaubsland der Deutschen, sondern auch die Wirtin Antonella selbst ist ein Original, das man sich aus dem Stadtbild nicht mehr wegdenken kann. Wenn man es nicht besser wüsste, würde man sich gleich in eine typisch italienische Straße am Mittelmeer oder der Adria mit ihrem besonderen Charme versetzt fühlen. Durch ständig wechselnde Angebote und individuelle Beratung wird hier kein Besuch langweilig und immer wieder aufs Neue zu einer kleinen Entdeckungsreise durch das Land der Pasta und Pizza. Hier spürt man, warum gerade italienische Restaurant zu den beliebtesten Restaurants in ganz Deutschland gehören. Nur Dienstags nehmen Antonella und ihr Team sich eine kleine Auszeit, um neue Kraft für die Bewirtung ihrer Gäste zu sammeln. Geöffnet ist täglich, außer Dienstag, von 11.30 – 14.00 Uhr und 17.00 – 22.00 Uhr. Reserviert werden kann unter Tel. 09191/3511671, denn am besten ihr überzeugt euch selbst bei einem Besuch in der Trattoria da Antonella vom Charme und Witz dieser besonderen Italienerin direkt am Marktplatz 13!