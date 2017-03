Unsere ultimativen Grilltipps zum Start der Grillsaison !!!

Grillen oder nicht grillen, das ist hier die Frage !!!

Beim Grillen unterscheidet man drei Arten: Das direkte Grillen, bei dem das Fleisch direkt auf dem Rost über der Glut geröstet wird, das indirekte Grillen, bei dem das Grillgut in einer Pfanne oder einem anderen Behältnis durch indirekte Hitze von der Glut gegart wird, sowie das „Smoken“, oder auch „Barbecue“. Beim Smoken wird, wie der Name bereits nahelegt, das Fleisch eher geräuchert, meist durch kleine Hickoryholz-Chips, die auch ein besonderes Aroma bewirken. Wie und was grillt man richtig?

Ganz nach Vorliebe kann man natürlich auf Schwein, Rind oder Geflügel zurückgreifen. Beim Rind ist unbedingt darauf zu achten, dass die Hitze weder zu stark noch zu schwach ist. Ist der Rost zu heiß, verbrennt das Fleisch außen, ist die Hitze zu gering, wird das Fleisch leicht zu durch und bräunt außen nicht ordentlich an. Den Garzustand des Fleisches kann man mit einer einfachen Faustregel bestimmen. Man drücke mit dem Zeigefinger auf das Fleisch und vergleiche: Ist der Widerstand in etwa so, als würde man sich auf die Unterlippe drücken, ist das Fleisch rare, ist der Widerstand so ähnlich wie an der Nasenspitze, ist das Fleisch medium, und sollte der Widerstand in etwa dem der Stirn entsprechen, handelt es sich um ein durchgebratenes Steak, also well done. Beim Schwein bietet sich Filet oder Nackensteak an. Wer nicht das fertig abgepackte Fleisch aus dem Supermarkt kaufen will, kann selbst sehr leicht Marinaden herstellen. Bei Marinaden ist zu unterscheiden zwischen Flüssigmarinaden oder dryrubs. Bei letzterem wird das Fleisch nur mit Gewürzen eingerieben. Das flüssige Marinieren hat den Vorteil, dass auch Fleischsorten, die zum Austrocknen neigen, wie etwa Hühnerbrust, schön saftig bleiben – vorausgesetzt, man hat das Fleisch lange genug in der Marinade gelassen. Bei gegrilltem Gemüse sind ebenfalls keine Grenzen gesetzt und gibt dem ganzen noch ein mediterranes Flair, warum nicht also mal diese Variante?

Wie geht Gesundgrillen:

Beim Grillen über offener Glut entstehen durch das Verbrennen des Fleisches Giftstoffe, die krebserregend sein können. Man sollte also zu sehr verkohlte Stücke vor dem Verzehr abschneiden. Doch auch durch Fett, das auf die Glut tropft, können Giftstoffe freigesetzt werden, die dann wieder aufsteigen und sich am Fleisch festsetzen können. Durch indirektes Grillen kann dieses Risiko vermieden werden. Am Gesündesten und am Schmackhaftesten ist dabei das Grillen mit Gasgrill, oder auch mit Kohle. Die dabei karamellisierte Glukose macht nämlich in Sachen Geschmack das besondere Röstaroma. Doch auch die richtige Marinade macht´s: Wenn man Rosmarin, Thymian, Oregano, Senf, Salbei oder Basilikum in der Marinade verwendet, verringert sich die Schadstoffemission und das Geschmackserlebnis steigt. Liebe Männer, leider ist das Ablöschen mit Bier gesundheitsbelastend, traurig aber wahr, aber dass Bier dem Fleisch ein besonderes Aroma verleiht, ist leider ein Mythos.

Was ist mit der Rechtslage:

Fakt ist, dass beim Grillen die Nachbarn nicht gestört werden dürfen – das erklärt sich eigentlich von selbst. Somit gilt: Ab 22 Uhr muss die Nachtruhe eingehalten werden und der Grill muss in einer Ecke des Gartens aufgestellt werden, die möglichst weit weg von Nachbargrundstücken liegt. Auch Mieter in Mehrfamilienhäusern müssen auf den Grillgenuss nicht generell verzichten, hier empfiehlt es sich allerdings, vor dem Anschüren einen Blick in den Mietvertrag zu werfen. Sieht eine Klausel im Mietvertrag nämlich etwa ein Grillverbot auf dem Balkon vor, so ist diese unbedingt zu befolgen. Ansonsten drohen Bußgelder. Wie oft und wie lang man als Mieter im Freien grillen darf, darüber sind sich die Gerichte nicht ganz einig.