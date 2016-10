Verkaufsoffener Sonntag

Erlangen lädt zum „Erlanger Herbst“ am 16. Oktober

Die verkaufsoffenen Sonntage in Erlangen haben mittlerweile Kult-Status erreicht und erfreuen sich seit Jahren großer Beliebtheit. Jedes Jahr strömen zehntausende Besucher aus Nah und Fern in die Innenstadt, um den neuesten Trends nach zu spüren, zu flanieren, zu schlemmen, Freunde zu treffen und das bunte Rahmenprogramm zu genießen. Am Sonntag, den 16. Oktober, von 13 – 18 Uhr haben die Einzelhändler in der Innenstadt, am Bohlenplatz, Neustädter Kirchenplatz und auch in der Altstadt rund um den Martin-Luther-Platz geöffnet und warten mit tollen Schnäppchen und Sonderaktionen auf. Unter dem Motto „Urlaub in Franken“ präsentieren sich auf dem Marktplatz rund 20 Städte, Gemeinden und Landkreise der Metropolregion mit ihren Dienstleistungen, Informationen und Freizeitaktivitäten. Am Schlossplatz geht es kulinarisch zu, denn hier können bereits ab Donnerstag verschiedenste französische Köstlichkeiten gekauft und probiert werden. Der Französische Gourmet Markt lockt mit allerlei Delikatessen, die es zu probieren lohnt. Der Trödelmarkt findet wie gewohnt von 12-18 Uhr auf dem Bohlenplatz statt und lädt Schatzsucher und Sammler zum Stöbern ein. Am Neuen Markt und Rathausplatz kommen auch die Autofans auf ihre Kosten, denn hier zeigen die Erlanger Autohäuser, was der Automarkt an Neuheiten zu bieten hat. Außerdem sind in der gesamten Innenstadt über 30 weitere Partner mit informativen Ständen zum Mitmachen, Miträtseln und Mitnehmen auf diversen Plätzen und Straßen vertreten. Und alle Besucher werden bei ihrem Bummel durch die Einkaufsstadt an allen Ecken kulinarisch verwöhnt, egal ob Bratwürste, Steak, Brezen oder Crêpes, für vielfältige Gaumenfreuden ist bestens gesorgt. Im Übrigen stößt man vor allem abseits der „Einkaufsmeile“ auf Erlanger Charme, lokale Geheimtipps und interessante Attraktionen und ein Blick in die netten, schön geschmückten Seitenstraßen in der Altstadt lohnt sich immer! Mehr Infos unter www.erlangen-marketing.de.