Verkaufsoffener Sonntag

Am 5. November ist wieder verkaufsoffener Sonntag in Forchheim. Zahlreiche Geschäfte haben von 13-18 Uhr für Sie geöffnet und laden zum ausgiebigen Bummeln ein. Des weiteren stehen 4000 kostenlose Parkplätze zur Verfügung. Begleitet wird dieser Sonntag noch mit einem großen Jahrmarkt ab 10 Uhr. Also raus aus der warmen Stube und letzte Sonnenstrahlen genießen.