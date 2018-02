Verlosung 2×2 Karten für das neue „HiT-Festival – freshl“

Das Hit-Festival nur mit hugo! und BAYERN 3 zu gewinnen!

Drei Stars, eine Bühne, viele neue Hits – das ist „BAYERN 3 fresh – das neue Hit-Festival“. Erlebt das französische DJ Duo Ofenbach („Katchi“), Chartstürmer Nico Santos („Rooftop“) und Singer-Songwriter Tom Walker („Leave A Light On“) am Freitag den 9. März an einem Abend auf einer Bühne. Im legendären Studio 1 des Bayerischen Rundfunks in München werden am besagten Freitag Abend Nico Santos, Tom Walker und das DJ-Duo Ofenbach aus Frankreich performen – und Ihr mittendrin! Übrigens, die Tickets könnt ihr nirgendwo kaufen, sondern nur bei uns gewinnen!i BAYERN 3 jetzt auch live on stage! Karten gibt es auch hier zu gewinnen https://www.bayern3.de/fresh

Wir drücken euch die Daumen !!

Hugo! verlost 2×2 Karten !

Frage: „Wie heißt das neue Hit-Festival“ ?

Wer 2 Karten gewinnen möchte, einfach eine Mail mit der richtigen Antwort, Adresse und Betreff „Bayern3“ an: redaktion@hugo-info.de

Das Gewinnspiel endet am Mo. 5.3.18 !

Informationen zum Gewinnspiel:

Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt und/oder auf Facebook bekannt gegeben. Ihre Daten werden nur für dieses Gewinnspiel verwendet, nicht gespeichert und nicht weitergereicht. Teilnehmen können alle Personen ab 18 Jahren. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung, Auszahlung in Sachwerten oder Tausch der Gewinne ist nicht möglich.