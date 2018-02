Winter ade, Sommer, Spaß und Urlaub hallo – Die Freizeitmesse Nürnberg 2018

Das neue Jahr hat begonnen und man kann sich gar nicht früh genug um die schönsten Themen des Frühjahrs und Sommers kümmern: Freizeit, Urlaub, Spaß. Pünktlich dazu startet am 28. Februar die Freizeitmesse Nürnberg und bietet ein riesiges Aufgebot an Ideen und Anregungen für die warmen Monate.

Bis zum 4. März haben die Besucher die Möglichkeit sich auf der Messe bei rund 800 verschiedenen Ausstellern beraten zu lassen und so für ihr ganz persönliches Freizeitparadies zu planen. Begleitet wird die große Freizeitmesse in diesem Jahr von gleich vier kleineren Messen, nämlich der inviva, der Messe für alle Menschen, die mitten im Leben stehen, dem neuen Heldenmarkt, der sich auf Nachhaltigkeit und Umweltschutz in den verschiedensten Bereichen des Lebens spezialisiert hat, der THE VILLAGE Whiskey Messe, die bereits viele Fans hat und der Rum Messe PUEBLO DEL RON. Auf der Freizeitmesse stehen die Themen Garten, Reise, Caravaning, Outdoor und Sport im Mittelpunkt. Jedes der Themen kann bei den zahlreichen Ausstellern begutachtet und auf unterschiedlichste Art und Weise erlebt werden. So bietet beispielsweise der große Indoor-Gartenbereich Informationen und Tipps zur richtigen Gartenausrüstung, zu verschiedensten Gestaltungsmöglichkeiten – von klassisch bis hin zum asiatischen Steingarten – und die Besucher haben auch selbst die Möglichkeit sich in Workshops aktiv auszuprobieren und ihren grünen Daumen unter Beweis zu stellen.

Ganz besonders hierbei sind die vielen Spezialthemen, wie die Bedeutung von Bienen für die Natur oder die richtige Anlage eines Komposthaufens, welche von Experten vorgestellt werden. Auch das Thema Reisen wird auf der Messe ausgiebig abgedeckt: von den passenden Reisezielen im In- oder Ausland, über individuelle Reiseformen, wie Abenteuertrips oder Gruppenreisen, bis hin zum richtigen Transportmittel ist alles dabei. So können beispielsweise im großen Caravan- und Reisemobilsalon unterschiedliche Modelle von Wohnanhängern, Wohnmobilen oder gar Luxusmodellen besichtigt und auch probegesessen werden. Zusätzlich stehen Reisebüros und auch Campingplatzvertreter aus ganz Europa in Nürnberg zur Verfügung, um die Planung der nächsten Reise so einfach wie möglich zu gestalten. Die Besucher können zudem in diesem Jahr die neuesten und angesagtesten Trendsportarten, wie Bouldern oder Stand Up Paddling, kennenlernen und sich auch gleich daran versuchen. Der Outdooranbieter Heimatrausch zeigt die verschiedensten Outdoor-Erlebnismöglichkeiten und bringt so auch dem einen oder anderen Sportmuffel coole Aktivitäten näher.

Großes Highlight 2018 ist die Wassersport-Area, in der Klein und Groß in verschiedenen Wassersportarten ihr Talent und Können unter Beweis stellen können. Gesucht werden hierbei auch in diesem Jahr wieder die fitteste Fränkin und der fitteste Franke! Und nach so viel sportlicher Betätigung darf natürlich auch eine reichliche kulinarische Versorgung nicht fehlen! So bieten neben dem großen BBQ- und Grillbereich zahlreiche Foodtrucks im Messepark leckere, trendige und außergewöhnliche Speisen und Getränke, die keine Wünsche bei den Besuchern offenlassen. Reguläre Tickets gibt es für 11,50€ an der Tageskasse oder im Vorab online für 10€. Vorteil hierbei: Onlineticket Besitzer können die Fast Lane bei den Eingängen benutzen und schon früher in den Messebereich gelangen. Weitere Infos unter: www.freizeitmesse.de

Hugo! verlost 3×2 Karten !

Frage: „Was ist das Highlight 2018“ ?

Wer 2 Karten gewinnen möchte, einfach eine Mail mit der richtigen Antwort, Adresse und Betreff „Freizeitmesse“ an: redaktion@hugo-info.de

Das Gewinnspiel endet am Mo. 19.2.19

Informationen zum Gewinnspiel:

Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt und/oder auf Facebook bekannt gegeben. Ihre Daten werden nur für dieses Gewinnspiel verwendet, nicht gespeichert und nicht weitergereicht. Teilnehmen können alle Personen ab 18 Jahren. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung, Auszahlung in Sachwerten oder Tausch der Gewinne ist nicht möglich.