Vorfreude auf Weihnachten

AKZENTE-Martinimarkt auf Schloss Thurn

Wie immer verspricht der stimmungsvolle Markt exklusiven Lebensgenuss in der Vorweihnachtszeit. Erlesenes, Außergewöhnliches, Extravagantes – einmal mehr betört der AKZENTE-Martinimarkt auf Schloss Thurn alle Sinne. Wo werden Besucher schon von goldenen Engeln begrüßt? Oder von Sankt Martin höchstpersönlich? Drei Tage lang gelingt es ausgesuchten Ausstellern, Handwerkern und Künstlern die Gäste zu verzaubern und mit individuellen Ideen zu inspirieren.

Mit Sorgfalt ausgewählte Manufakturen, Kunstateliers und Werkstätten vereinen sich zum wohl schönsten Markt der Region. Ob handgeschöpfte Naturkosmetik, raffinierte Lederwaren, Designer-Mode, einzigartiger Schmuck, seltene Antiquitäten, Wohnraum-Design oder Unikate aus Filz – endlos möchten Groß und Klein hier stöbern. Für Staunen sorgen Mitmach-Stände: Glockengießer Peter Glasbrenner hat seine „fahrende Gießerei“ dabei, wo Mutige ihr eigenes Glöckchen formen können. Promi-Drechsler „Meister Eder“ begeistert mit seiner Drechsel-Show.

Und „Holz-Zauberer“ Roland Barthelmäs zeigt, wie er Baumstämme per Kettensäge in Skulpturen verwandelt. Zwischendurch lässt sich natürlich auch der Gaumen allerorten verwöhnen. Man darf sich also wieder darauf freuen von Freitag den 10. bis Sonntag den 12. November im und ums Barockschloss Thurn bei Heroldsbach dabei sein zu können.

Geöffnet: Freitag 13-21 Uhr, Samstag 11–20 Uhr, Sonntag 11–19 Uhr.

Kostenfreie Parkplätze vor Ort. Mehr Infos unter: www.akzente-veranstaltungen.de

Wir verlosen für die Akzente 10×2 Tickets!!



„Wie viele Akzente Märktefinden im Jahr auf Schloss Thurn statt“

Wer 2 Karten gewinnen will, einfach ein Email mit der richtigen Antwort an redaktion@hugo-info.de mit dem Vermerk „Martinimarkt“ senden und mit etwas Glück gewinnen!

Teilen, like und weitersagen ausdrücklich erwünscht!

Das Gewinnspiel endet am Mi. 8.11. Die Gewinner werden auf FB bekannt gegeben und per Mail benachrichtigt.

Informationen zum Gewinnspiel:

Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt und/oder auf Facebook bekannt gegeben. Ihre Daten werden nur für dieses Gewinnspiel verwendet, nicht gespeichert und nicht weitergereicht. Teilnehmen können alle Personen ab 18 Jahren. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung, Auszahlung in Sachwerten oder Tausch der Gewinne ist nicht möglich.