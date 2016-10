Vorfreude auf Weihnachten

Akzente – Martinimarkt auf Schloss Thurn

Flanieren, schlemmen, einfach genießen – einmal mehr erhellt der 8. AKZENTE-Martinimarkt unsere Herzen. Gleich drei lange Tage, vom 4. bis 6. November, verwandelt sich das herrschaftliche Barockschloss Thurn mit seinem Park in eine Welt der schönen Dinge.

Wer hier eintritt, den empfangen allerorten flackernde Feuer, Künstler, Handwerker. Aus Nah und Fern kommen hunderte hochwertige Hersteller zusammen: Modisten, Floristen oder Designer zeigen ihre Werke im Barockgarten, dem Schlossinnenhof, in der Orangerie, dem großen Romantiksaal sowie im beheizten Zelt auf der Schlosswiese. Edle Accessoires, Antiquitäten, feine Mode, besondere Deko-Ideen fürs Heim inspirieren Gäste – vielleicht auch zur ein oder anderen Geschenkidee … Fleißige Goldschmiede, Flechtmeister sowie der bekannte Drechsler „Meister Eder“ demonstrieren ihr Können. Und St. Martin reitet hoch zu Ross.

Seinem Namen macht der exklusive Markt übrigens alle Ehre: Der „1. Fränkische Quiltglabb“ sammelt mit Stoffherzen Spenden für die Universitätsfrauenklinik Erlangen. Akzente Veranstaltungen unterstützt das Engagement. * Wir freuen uns auf viele Gäste – die bei einem Glas Glühwein und kulinarischen Köstlichkeiten einzigartige Momente erleben.

www.akzente-veranstaltungen.de

hugo! verlost 5×2 Karten für diesen tollen Event!

„Zum wievielten Male findet der Akzente.Martinmarkt statt?“

Wer 2 Karten gewinnen will, einfach ein Email mit der richtigen Antwort, Name und Adresse an redaktion@hugo-info.de mit dem Vermerk „Akzente-Martinimarkt““ senden und mit etwas Glück gewinnen!

Teilen, like und weitersagen ausdrücklich erwünscht!

Das Gewinnspiel endet am Mi.3.11 . Die Gewinner werden auf FB bekannt gegeben und per Mail benachrichtigt.

Informationen zum Gewinnspiel:

Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt und/oder auf Facebook bekannt gegeben. Ihre Daten werden nur für dieses Gewinnspiel verwendet, nicht gespeichert und nicht weitergereicht. Teilnehmen können alle Personen ab 18 Jahren. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung, Auszahlung in Sachwerten oder Tausch der Gewinne ist nicht möglich.