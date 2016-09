Wann kommt der Sommer ?

Sternla Schlossstrand – Urlaub in der Stadt!

Sommerfeeling, 180 Tonnen feinster weißer Sand, Liegestühle, gemütliche Strandkörbe und natürlich jede Menge leckere Speisen und Getränke sorgen vom Donnerstag den 7. Juli bis Sonntag den 7. August wieder für beste Stimmung in unserer Innenstadt. Das gastronomische Angebot ist groß und vom kühlen Sternla-Bier bis zum erlesenen Cocktail, von der Fischsemmel bis zur fränkischen Bratwurst gibt es hier alles was das Herz begehrt. Übrigens, Sonntag bis Donnertag von 17 – 19 Uhr darf man sich auf die Happy Hour freuen, mit Cocktails zu 5 Euro. Auch in diesem Jahr werden wieder die stylischen Lounges zu finden sein, die individuell reserviert und bewirtet werden können. Der Strand hat täglich von 11 Uhr bis 22 Uhr und samstags sogar bis 23 Uhr für Besucher geöffnet. In jedem Fall ein tolles Plätzchen zum Plaudern, Chillen und Freunde treffen. Weitere Infos unter www.schlossstrand.de oder auf der Facebook Seite: www.facebook.com/schlossstrand.

Auf eine tolle Sommerzeit!