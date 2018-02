Die Trends rund um den Drahtesel!

Radfahren erleben auf der „rad18“

Die ganze Welt des Radfahrens können die Besucher wieder auf der „rad18“ am Wochenende vom 10. und 11.03. in der Stadthalle Fürth erleben. Egal ob Reise-, City-, Renn-, Falt-, Ein- oder Liegerad, Mountainbike oder Pedelec: es gibt Infos zu allen Arten von Rädern und passendes Zubehör für jedes Alter, jedes Wetter und jeden Zweck. Erkundet die Neuheiten in Technik, Ergonomie und Ausstattung, probiert am besten alles gleich selbst aus und entdeckt euer neues Lieblingsrad!

Themenschwerpunkte der Messe sind Mobilität in der Stadt, Radtouren und Bike Packing sowie eBikes, Tourenräder, Mountainbikes, Kinder-, Falt- und Lastenräder. Auch die passende Bekleidung kommt nicht zu kurz und Marken wie Kaipara, Vaude, Jack Wolfskin oder Vangard stellen ihr Sortiment vor. Bei den Accessoires spielen die Helme eine zentrale Rolle und namhafte Markenhersteller wie Uvex, Limar, KED, NutCase oder Evaria on top sind ebenfalls vertreten.

Aber nicht nur Hersteller und Händler sind unter den Ausstellern, auch diverse Verbände stellen sich vor, präsentieren den Reisemarkt und bieten Schulungen an. Unter anderem sind zum Beispiel Radreisevorträge, Vorträge zu den Themen Carbonreparatur, Getriebe oder Funktionsbekleidung geboten. Außerdem gibt es jede Menge Anregungen und Inspirationen für die nächste Fahrradtour oder Radreise mit aktuellem und kostenlosem Prospektmaterial aus ganz Deutschland und Europa. Wertvolle Tipps zur GPS-Nutzung, Routenplanung oder das Bepacken eines Reiserades runden die Veranstaltung ab. Geöffnet ist an beiden Tagen jeweils von 10 bis 18 Uhr, der Eintritt kostet 5€, Kinder bis 14 Jahre in Begleitung der Eltern haben freien Eintritt. Mehr Infos unter: www.rad18.de