Was ist los im Cyberspace ?

Vorträge in der Erlanger Stadtbibliothek

Wir leben in einer Zeit, in der Internet, Handy und Co. immer unentbehrlicher für uns werden. Aber was genau alles im Cyberdschungel der Welt vor sich geht, das wissen nur die Wenigsten. Die Stadtbibliothek Erlangen veranstaltet passend zu diesen großen Themen der Technik verschiedene Vorträge, in denen spannende Informationen geliefert werden, die das ein oder andere Phänomen von einer ganz neuen Seite beleuchten.

Den Anfang mach der Vortrag „Alexa: Hilfreicher Sprachassistent oder Trojanisches Pferd?“ am Montag den 5.3. mit Referent Wolfgang Petry. Die Sprachsteuerung von Amazon erfreut sich immer größerer Beliebtheit, nicht zuletzt der ansprechende Name verschafft ihr unzählige Fans. Aber auch schon gab es häufig Negativschlagzeilen über Ruhestörungen und Polizeieinsätze. Die Besucher haben an diesem Tag die Möglichkeit, die beliebte Sprachsteuerung selbst auszuprobieren, Fragen zu stellen und sich über mögliche Risiken zu informieren.

Der zweite Vortrag, „Kriminelle missbrauchen unsere Rechner: ein Vortrag über illegale Bot-Netze“, widmet sich ganz dem Thema Internetkriminalität. Hubert Springer geht besonders auf sogenannte „Bot-Netze“ ein, die aus einer Vielzahl infizierter Rechner bestehen. Wie man sich am besten davor schützen kann und was man tun sollte, wenn man selbst betroffen ist erfahren die Besucher am Montag den 12.3 in der Stadtbibliothek.

Zum Abschluss der Reihe spricht Dr. Christian Rückert in seinem Vortrag „Darknet, Bitcoins und Underground Economy: Vortrag und Diskussion“ über die dunklen Seiten des Internets. Oder sind sie das vielleicht doch nicht? Was alles zum sogenannten „Darknet“ gehört, das in der letzten Zeit immer wieder in den Medienfokus gerät, wie man seine Identität im Internet überhaupt noch gewährleisten kann und wie man sich am besten selbst vor Datenmissbrauch schützt, darüber können sich alle Besucher am Donnerstag den 22.3 in der Stadtbibliothek informieren.

Alle Vorträge finden im Rahmen des digitalen Salons (eine Veranstaltungsreihe der Stadtbibliothek zur Förderung von Medienkompetenz) statt und sind für die Besucher kostenlos. Die Veranstaltungen beginnen je um 17 Uhr. Weitere Infos findet man im Internet unter www.erlangen.de/bibliothek