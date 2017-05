Was machen wir in den Pfingsferien ?!

Freizeittipps für Kids & Teens

Erlangen steht wieder ganz im Zeichen der Bergkirchweih und Groß und Klein freuen sich, feiern, fahren Karussell und genießen Deftiges und Süßes. Doch, wem der Rummel zu viel wird oder wer gerne noch etwas anderes unternehmen möchte, der muss nicht lange suchen: viele schöne Freizeitaktivitäten warten auf euch, denn der Sommer hat Einzug gehalten und Sonnenschein, Wärme und gute Laune laden zu den vielfältigsten Unternehmungen an der frischen Luft ein. Egal, ob Schwimmbad, Eis essen gehen mit Freunden, Johannisfeuer, Wanderungen oder Bootsfahrten, in und um Erlangen könnt ihr „aus den Vollen“ schöpfen, was Angebote mit Spaßfaktor angeht. Ein paar Tipps haben wir hugo!s mal als Anregung zusammengestellt.

Walderlebniszentrum

Wie wäre es zum Beispiel mit einem Abendspaziergang im Tennenloher Forst? Urwildpferde & Ziegenmelker gibt es da zu entdecken. Am Freitag, den 9. Juni, von 19:30 bis ca. 22 Uhr können Erwachsene und Familien mit Kindern ab 8 Jahren auf Entdeckungsreise ins Naturschutzgebiet gehen und dabei viel Wissenswertes über das „Leben auf Sand“ und die „vierbeinigen Landschaftspfleger“ erfahren. Geht mit den Vogelkennern Dr. Ralph Rübsam und Lukas Sobotta und der Gebietsbetreuerin auf Entdeckungsreise und lernt mit etwas Glück seltene Vögel wie Ziegenmelker und Waldschnepfe kennen. Treffpunkt ist der Parkplatz an der Kurt-Schumacher-Str./Ecke Weinstraße. Anmelden könnt ihr euch über folgende Telefonnummer oder Mailadresse: Tel. 09131/61 46 345 oder E-Mail an gebietsbetreuung.sand@lpv-mfr.de. Unter www.walderlebniszentrum-tennenlohe.de gibt es noch mehr Infos dazu.

Forchheimer Hüpfburgenfestival

Ab Freitag, den 2. Juni, darf auf dem Forchheimer Festplatz nach Herzenslust gehüpft, gehopst und gesprungen werden! Das 1. Forchheimer Hüpfburgenfestival verspricht Fun für die gesamte Familie. Das Hüpfburgenfestival ist ein Familienfestival der besonderen Art, denn in diesem mobilen Erlebnispark erwartet Euch Spring- und Kletteraction an über 20 spektakulären Spielstationen. Vom Hüpfburgenpark über die Riesenrutsche und den Wabbelberg bis hin zur Kletterburg reicht alleine der Hüpf- und Kletterparcours. Zum Sommer-Fun-Park wird das Festival aber durch zahlreiche Wasserspielattraktionen wie das Riesen-Piratenschiff oder die Riesenwasserrutsche – ein Publikumsmagnet besonders an heißen Sommertagen! Bewegung ist für Kinder so wichtig wie die Luft zum Atmen. Sich auszuprobieren, herumzutollen, ausgelassen mit Freunden zu spielen und in einem geschützten Fantasiegarten auf Abenteuerjagd zu gehen, das gehört einfach zum Kind sein dazu. Das Hüpfburgenfestival bietet dafür zahlreiche Attraktionen für kleine und große Kinder. Auch an die ganz Kleinen ist dabei gedacht worden: Im „Windelrockerland“ gibt es einen Hüpf- und Spielbereich für Kids unter 3 Jahren. Einerseits machen die atemberaubenden Action- und Hüpfmodule selbst den ganz Großen Lust, sich barfüßig ins Vergnügen zu stürzen. Andererseits bietet der Park mit eigenem Café-Garten Erholung bei Kaffee, Eis sowie gekühlten Getränken und kleinen Snacks. Für einen wirklich entspannten Aufenthalt sorgt insbesondere der Sicherheitsaspekt: Das Hüpfburgenland ist umzäunt, und, da sämtliche Spielmodule TÜV-geprüft sind und Aufbau und Betrieb den höchsten Sicherheitsstandards unterliegen, können Mama und Papa sich im Café-Garten relaxt zurücklehnen und die Kids mal so richtig toben lassen! Bis 11. Juni könnt ihr diesen Spaß täglich von 11 bis 19 Uhr genießen. Für den Eintritt werden 8€ für die Kids fällig, für Erwachsene 4€. Ihr erhaltet ein Armbändchen und könnt am betreffenden Tag dann beliebig ein- und ausgehen. Mehr Infos unter huepfburgenfestival.com/forchheim-huepft

Schloß Thurn – Freizeitpark mit neuen Attraktionen

Ein Besuch im beliebten Freizeitpark lohnt allemal und neue Fahrgeschäfte wie der Kettenflieger und der Freefall im neuen Themenberereich „Das Magische Tal“ sorgen für noch mehr Spaß und Nervenkitzel! Aber auch die beliebten Attraktionen wie die Achterbahn mit VR-Ride, Wildwasserbahn, Kutschfahrt, Dampfross, Piratenflotte, Schwebebahn, Monzabahn, Disco-Scooter, Ritter Georgs Knappenschule, Drachenschuss, Butterfly, Schwanenkarussell, Bumper-Boats, Kinder-Flieger-Karussell, Drachenschiff, Tretboote, Oldtimer, Kindereisenbahn, Luna-Loop und nicht zuletzt die Ruderboote sorgen für einen unvergesslichen Tag. Ihr könnt euch von einer der Shows wie dem Ritterturnier, der Kinder-Clown-Show oder der Stunt-Westernshow mitreißen lassen oder eure Lachmuskeln bei der Dinolino-Comedyshow trainieren. Ihr könnt Vögel, Minischweine, Trampeltiere, Lamas, Esel und Ponys besuchen und Dam- und Rothirsche beobachten. Lange Kletter-Erlebniswege und ein großer Seilzirkus sowie ein Motorikpfad wollen erkundet sein und im Kutschen- und Westernmuseum erfahrt ihr allerlei Interessantes. Bis 3. Oktober ist in allen bayerischen Ferien, an Feiertagen und an Wochenenden geöffnet, ab 3. Juni sogar durchgängig bis 12. September.

Am 25. Juni ist Großer Ritter- & Prinzessinnentag! Besteht den Ritterparcours und werdet zum Ritter von Schloss Thurn ernannt. Prinzessinnen erwartet eine rosa Zauberwelt. An diesem Tag zahlen zu dem jeweiligen Thema passend verkleidete Kinder (mind. 3 Utensilien) nur 50 % Eintritt (von 3-11 Jahren) und können für einen Tag vollkommen in die Märchenwelt abtauchen.

In den Kennenlernwochen vom 19. – 30.6. (immer Montag-Freitag) können große und kleine Besucher in aller Ruhe bei wechselndem Fahrbetrieb den Park genießen. Shows finden an diesen Tagen nicht statt, dafür kostet der Eintritt nur 11,50 € pro Person. Im Internet unter www.schloss-thurn.de

Mittelaltermarkt auf Burg Rabenstein

Der größte und beliebteste Mittelaltermarkt Nordbayerns findet von Donnerstag bis Sonntag, 15. bis 18. Juni, auf Burg Rabenstein statt und dort begibt man sich auf wieder auf eine spannende Zeitreise zurück ins Mittelalter. Geboten wird ein umfangreiches Programm von Aktionskünstlern und Gauklern, mittelalterliche Feldschlachten und Schaukämpfe, Puppentheater und Gauklerschule für die Kinder und jeweils eine Feuershow am Abend. Historische Gruppen aus ganz Deutschland lagern vor der Kulisse der 800 Jahre alten Burg, Händler und Handwerker wie Schmiede, Korbmacher, Drechsler, Bader und viele andere geben Einblick in längst ausgestorbene Berufe des Mittelalters. Natürlich dürfen Kinder und Erwachsene sich auch selbst in diesen Handwerken, z.B. beim Weben, Schmieden und Holzgestalten versuchen. Eine besondere Attraktion für Jung und Alt bieten auch die mehrmals täglich stattfindenden Bogenschießturniere, bei denen sich die Marktbesucher im Bogenschießen beweisen können. Für die Kinder sorgt zusätzlich ein handbetriebenes Holzkarussell für viel Spaß und Unterhaltung. Für die passende Musik sorgt die mittelalterliche Gruppe „Viesematente“. Die Markteröffnung erfolgt am Donnerstag, um 12:00 Uhr, durch den Herold. Erwachsene zahlen 7,50 Euro, Kinder 4 Euro Eintritt. Die Familienkarte (2 Kinder, 2 Erwachsene) kostet 20 Euro. Der Eintritt für Kinder unter Schwertlänge (1m) ist frei. Die Öffnungszeiten sind Do. 12-22 Uhr, Fr. 10-22 Uhr, Sa.10-22 Uhr, So. 10-19 Uhr. Weitere Infos unter www.burg-rabenstein.de.

Sommerrodelbahnen in Pottenstein

Bestens geeignet für einen erlebnisreichen Ausflug ist die Sommerrodelbahnen in Pottenstein, mitten in der fränkischen Schweiz gelegen und die ideale Kombination aus Natur, Fun und Action. Gleich zwei verschiedene Sommerrodelbahnen warten auf die großen und kleinen Besucher (ab 3 Jahren). Der Frankenrodel ist eine klassische Sommerrodelbahn in Muldenform mit einer gigantischen Länge von 1160 Metern. Die Schlitten der zweiten Sommerrodelbahn, des Frankenbobs, gleiten auf Schienen, die bis zu 6 m Höhe über der Erdoberfläche erreichen, den berg hinab. „Jumps“ sorgen für die Extraportion Nervenkitzel. Wer nach dem Rodelrausch einen luftigen Höhenflug erleben will, sollte im Anschluss unbedingt noch das Bungee-Trampolin testen. Mit genügend Kraft und Kondition erreicht man locker 8 m Sprunghöhe. Neben dem Bungee-Trampolin gibt es eine Hüpfburg, auf dem sich die kleinen Besucher austoben können. Die Öffnungszeiten sind täglich von 10 – 17 Uhr. Weitere Infos unter www.sommerrodelbahnen-pottenstein.de