Fit und gesund mit Wellway Sports in Erlangen

Fit durch das Neue Jahr mit Wellway Sports

Neues Jahr, neues Glück, neue Ziele! Besonders in sportlicher Hinsicht bietet euch Wellway Sports ein perfektes und immer persönlich betreutes Trainingsprogramm an. Ob Krafttraining, TRX oder Functional Circuit Training, der Effekt wird euch begeistern! Aber nicht nur das steht bei Wellway Sports zur Wahl auch EMS, Pole Dance, Yoga, Pilates und Präventionskurse werden angeboten.

Eine tolle Gelegenheit das Team hier mal kennen zu lernen und das Training zu testen ist die Probewoche! Mit dem Online-Gutschein habt ihr jetzt die Möglichkeit eine ganze Woche gratis zu trainieren und in den Genuss eines 100% betreuten Trainings zu kommen. Die beste Voraussetzung um gesund zu bleiben, ist die Kraft im Muskel.

Macht Euch also fit! Genau das bietet Inhaber Thomas Sommer, Diplom Sportwissenschaftler, bei Wellway Sports, Frauenauracher Str. 61 an. Die sympathischen Trainer- und Trainerinnen zeigen in Kursen oder auch beim Training im Studio die richtige Technik, wie man mit Langhanteln, Bändern (TRX), oder Kettlebells umgeht. Aber auch das Circuit- und Kleingruppentraining, sowie das „Stronger You – Training“, sorgen für straffe Körperformen, ein gutes Körpergefühl und kurbeln die Fettverbrennung an.

Kurz, genau das Richtige um sich für die kommende Sommersaison und darüber hinaus immer sehr wohl in seiner Haut zu fühlen. Also runter vom Sofa und hin zum individuellen Training, das einfach jeden Spaß macht und begeistert. Worauf wartet ihr noch, probiert es aus, jetzt mit dem Vorteil der kostenlosen Probewoche, klickt rein unter www.wellwaysports.com, informiert Euch und meldet Euch an!