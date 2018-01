Wie wärs mal wieder mit Theater ?

Der Februar im Theater Erlangen

Nachdem der Januar das neue Jahr gekonnt eingeläutet hat, präsentiert sich das Theater Erlangen auch im Februar wieder mit neuen und alten Produktionen, die das Warten auf den Frühling ein wenig einfacher machen.

Am 10. Februar um 16 Uhr feiert „Es war einmal … 3“ mit Kindergeschichten neu erzählt (3-7) in der Garage Premiere und entführt Groß und Klein in die Welt von nicht schlafen könnenden Mäusen und in der Erde schnüffelnden Frischlingen. Weitere Vorstellungen finden im Februar am 11. und 18. jeweils um 15 Uhr statt.

Eine weitere Premiere folgt am 22. Februar. „Kasimir und Karoline“ (Ödön von Horváth) handelt von Verlobten die sich nach einem Jobverlust trennen, aber immer wieder begegnen während auf dem Oktoberfest 1932 Frauen eine Aufstiegschance und Männer eine Frau wittern. „Horváths ironisches Sittengemälde vor dem Hintergrund des heraufdämmernden Faschismus erscheint 85 Jahre nach der Uraufführung taufrisch.“ Um 19.30Uhr im Markgrafentheater und 14. Februar öffentliche Probe.

Zu Gast ist im Februar das Theater Hof mit „Sisters of Swing“ am 4.2. um 19.30Uhr. Die Andrews Sisters – erste und berühmteste Girl-Band der Musikgeschichte – werden hier in einer nostalgischen Revue behandelt.

Die Koproduktion der Fliegenden Volksbühne Frankfurt mit der Staatsoperette Dresden führen am 25.2. um 18 Uhr ein Singspiel mit dem Titel „Im weißen Rössl à trois“ auf.

Was sonst noch läuft: Am 7. Februar findet um 21Uhr im Strohalm „Tresenlesen II“ statt: „Janina Zschernig säuft mit Charles Bukowski“. Die Reihe bietet die Möglichkeit die SchauspielerInnen des Theaters mit ihren Lieblingstexten in Erlangens Kneipen, Bars oder Cafés anzutreffen. Am 9. Februar wird im Foyer Gespräch um 20Uhr über das Thema „Digitalisierung – Chance oder Risiko?“ gesprochen und am 24. Februar findet um 14 Uhr eine Theaterführung statt.

Weitere Infos unter www.theater-erlangen.de