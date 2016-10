Wissenschaft trifft Unterhaltung

Die „Science Week“ im E-Werk

Vorträge zu Wissenschaftsthemen sind langweilig und trocken und für Laien oft schwer zu verstehen? Mit diesem Klischee wird jetzt aufgeräumt und zwar bei der Science Week 2016, die vom 24. bis 30. Oktober im E-Werk stattfindet. Hier wird gezeigt, dass es auch anders geht: Wissenschaft aus verschiedensten Fachbereichen steht in dieser Woche dann im kulturellen Kontext. Das Publikum darf sich auf interaktive Ausstellungen, eine mobile Bibliothek, witzige Shows, spannende Vorträge, spektakuläre Experimente, Workshops, Lesungen, Filme, Diskussionen und Slam-Formate freuen. Außerdem haben alle Besucher die Gelegenheit Künstler und Wissenschaftler hautnah zu erleben. Zum Beispiel am Montag, den 24.10. um 20 Uhr, wenn Die Physikanten die Bühne betreten. Seit 15 Jahren beweisen sie wie unterhaltsam Naturwissenschaft sein kann! Und auf einmal wird Physik so witzig wie eine Comedy-Show, glamourös wie ein Abend im Varieté oder packend wie ein Fußballendspiel, wenn sich zum Beispiel stabile 200-Liter-Fässer mit einem gewaltigem Knall zusammenfalten oder ein Laserstrahl plötzlich Musik macht und zur Bassgitarre wird

Mathematische Experimente erwarten Euch am Dienstag, den 25.10., um 19 Uhr in der Clubbühne, wenn Prof. Beutelspacher mit einfachsten Materialien geometrische Objekte „zaubert“. Und sein Umgang mit Zahlen macht genau so viel Spaß: Man ist verblüfft – und vor allem blickt man durch! Alle Experimente sind so geartet, dass ihr sie selbst ohne Weiteres nachmachen könnt, also quasi: Mathe to go! Am Mittwoch, den 26.10., zeigen Die Quantenmechaniker ab 20 Uhr wie man seinen Garten durch Explosionen düngt, Katzen mit flüssigem Stickstoff bespaßt oder wie man ins Haus kommt ohne die Tür zu zerstören. „Physik zum Nichtanfassen“ heißt diese Veranstaltung und die Quantenmechaniker geben „praktische Tipps“, aber bitte: Nicht alles nachmachen!

Science Improtheater – FAUst aufs Auge ist ebenfalls am Mittwoch um 18:30 Uhr im Tanz-Werk geboten. Ohne Skript, ohne Requisiten, ohne Regisseur, dafür mit viel Charme, Humor und Kreativität. Von den spontanen Wünschen des begeisterten Publikums geleitet werden nie da gewesene Szenen geschaffen. Atemlose Spannung, große Emotionen und urkomische Situationskomik sind garantiert! Lasst euch von der hohen Kunst der Improvisation verzaubern und erlebt Wissenschaft einmal ganz anders!

Am Donnerstag, den 27.10., heißt es um 20 Uhr Bühne frei für Nachwuchswissenschaftler beim diesjährigen Science Slam. Bei diesem Kurzvortragsturnier geht es darum, in maximal zehn Minuten das eigene Forschungsthema so verständlich, anschaulich und mitreißend wie möglich zu präsentieren. Ob mit Powerpoint-Präsentation, Requisiten oder ganz ohne Hilfsmittel – das Ziel ist es die Herzen und Hirne des Publikums zu gewinnen. Denn dieses gibt nach jedem Vortrag eine Bewertung ab. Wer schließlich die höchste Punktzahl erhält, hat gewonnen und wird Slam-Champion.

Wie man mit AC/DC das Licht ausmacht zeigt Euch der Entertainer, Zauberer, Hobbywissenschaftler, Erfinder und Verdammt-Verrückte-Dinge-Tester Konrad Stöckel am Freitag, den 28.10., um 19 Uhr in seiner Wissensshow für die ganze Familie! Ein magischer Cocktail mit witzigem Wissen wird hier zusammen gebraut und macht die Besucher schlau. Mehr Infos und das ganze Programm unter: sienceweek oder sienceweek