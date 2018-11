Der Zirkus der Superlative !!!

15.11.2018

Ein Fest für die Sinne im Flic Flac

Flic Flac kommt mit neuer X-Mas Show zurück nach Nürnberg. Vom 22. Dezember 2018 bis 13. Januar 2019 schlägt die Begeisterung im gelb-schwarzen Zelt auf dem Volksfestplatz am Dutzendteich einmal mehr Wellen schlägt.

Artistik der neuen Dimension zeigt „9th wave“: Die Truppe des Chinesischen Nationalcircus tritt erstmals außerhalb des Reichs der Mitte auf. 19 Chinesen, ein paar Stangen, gewagte Sprünge. Was leicht aussieht, bedeutet akrobatische Höchstleistung, Körperbeherrschung in Perfektion und jahrelanges Training. Die Asiaten bündeln all diese Voraussetzungen, sind mit Preisen hoch dekoriert und reisen von Nürnberg direkt zum Circusfestival von Monte Carlo.

Insgesamt zeigen mehr als 60 Weltklasseartisten und Comedians ihr Können. Sie brillieren mit Spitzenartistik unter der Circuskuppel und auf der Bühne gepaart mit Comedy der ersten Liga. Rola Rola – der Tanz auf wackeligem Untergrund, Fliegendes Trapez, Stangenspringer, Schleuderbrett, Diabolo, Jonglage, waghalsige Luftnummern, Handvoltage und Kontorsion – die Kunst, den Körper schier unglaublich zu verbiegen:

Das Programm setzt Highlight an Highlight, spiegelt das Portfolio alter und neuer Circusdarbietungen. Alle präsentiert im einzigartigen Flic Flac Stil. Dessen Markenzeichen – alles außer langweilig – die Klammer der gesamten Vorstellung bildet. In Szene gesetzt von ausgezeichneter Licht- und Tontechnik. Karten und weitere Infos unter www.flicflac.de

Wir verlosen 3×2 Karten für die Vorstellung am Mi. 9.1.19 um 16 Uhr. Beantworte uns die Frage “Wie heißen die Akrobaten des chinesischen Nationalcircuses, die zum ersten mal außerhalb Chinas auftreten ?”

Schicke die Richtige Antwort mit Betreff “flicflac” an redaktion@hugo-info.de und mit etwas Glück gehören die Karten Dir !!! Das Gewinnspiel endet am Fr. 30.11.18, 24 Uhr. Es gelten unsere Teilnahmebedigungen die Du unten auf der Seite findest !!!