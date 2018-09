Die schönste Straßenkirchweih der Region !!!

27.09.2018

Michaelis-Kirchweih: Zum Jubiläum feiert Fürth 4 Tage länger!

Weil sich heuer die Erhebung der Stadt Fürth zur “Stadt erster Klasse“ – und damit der Schritt in die Eigenständigkeit – zum 200. Mal jährt, darf in diesem Jahr auch die traditionsreiche Fürther Michaelis-Kirchweih vier Tage länger gefeiert werden! Vom 29. September bis zum 14. Oktober könnt ihr die besondere Mischung von Markt, Fahrgeschäften und Buden erleben, denn genau das macht den Charme von Bayerns größter Straßenkirchweih aus. Die besondere Atmosphäre rührt wohl auch daher, dass es keine Bierzelte gibt. Die Fürther Kirchweih ist und bleibt eine Wirtshauskärwa. Höhepunkt ist der Erntedankfestzug mit über 3000 Teilnehmern, der am 7.10. in der Herrnstaße um 11 Uhr startet. Zahlreiche Fahrgeschäfte, Riesenrad, Autoscooter, Kinderfahrgeschäfte und Karussels, Wurf- und Schießbuden, Spiel- und Verlosungsgeschäfte, Imbissstände, Herings- und Ochsenbraterei, Ausschank- und Vollgastronomiebetriebe, Süßwaren- und Eisbuden lassen keine Wünsche offen und garantieren die richtige Kirchweih-Atmosphäre mit allem, was dazu gehört! Erstmals in Fürth mit dabei der bislang einzige thematisch durchkonzipierte Giant Booster der Welt! Startet mit der Apollo 13 ins Weltall, doch bevor ihr mit 120 km/h in 55 Meter Höhe schleudert, werdet ihr vom Captain gründlich auf die Mission vorbereitet. Und wer will, kann sich dann noch bei einem Mondspaziergang fotografieren lassen. Außerdem warten Käpt’n Hook und seine Mannschaft auf seetüchtige Besucher! In fünf elektronisch gesteuerten Erlebniskammern erlebt ihr bei Pirates Adventure viel Spannendes mit perfekt simulierten Schiffsuntergängen in stürmischer See. Natürlich ist noch viel mehr Action geboten und Bauchkribbeln, extreme Beschleunigung, Super-Gaudi und Nervenkitzel könnt ihr euch in einer der vielen weiteren Attraktionen holen! Am Dienstag, den 9.10., ist Familientag und das heißt: verbilligte Preise von 10 bis 19 Uhr!

Von Montag bis Samstag täglich von 10 – 23 Uhr und an Sonn- und Feiertagen ab 11 Uhr könnt ihr auf dem Festgelände in der Fürther Innenstadt mitfeiern. Mit den „Öffentlichen“ – ein Sonderfahrplan liegt aus bzw. kann unter www.stadtverkehr-fuerth.de oder www.vgn.de abgerufen werden – kommt ihr stressfrei hin und sicher wieder nach Hause. Mehr Infos unter www.michaelis-kirchweih.de

Foto: Stadt Fürth