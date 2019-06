22.06.19

13. Afrika-Kulturtage

Exotisch, farbenfroh und vielfältig präsentieren sich die Afrika Kulturtage, die vom 5. – 7. Juli (Freitag bis Sonntag) in Forchheim stattfinden. Im Pfalzmuseum und rund um die Kaiserpfalz sorgen eine Afrika-Sonderausstellung, das große Abendkonzert, der traditionelle afrikanische Markt und Trommel- und Tanzworkshops für Musikgenuss, Spaß und Unterhaltung!

Höhepunkt ist das große Abendkonzert im Pfalzinnenhof am Samstagabend um 20 Uhr. „In jedem Fall ein unglaublicher Genuss!“ schreibt das Management zur Musik des international erfolgreichen Gitarristen Omara „Bombino“ Moctar.Die Musik des Tuareg lässt die Wüste erklingen und macht die Weite und die Stille des unendlichen Raumes erlebbar und ist dabei für europäische Ohren gut anzuhören. Bombinos Repertoire vereint Diesel-Rock mit süß trällernden Weisen. Der Eintritt kostet 23€ (erm. 20€), im VVK 21,90€ (erm. 19,70€). Karten im Vorverkauf gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen und im Jungen Theater Forchheim.

Die Afrika-Sonderausstellungmit Bildern der Fotografin Victoria Knobloch zeigt „Ein Herz für Uganda“und kann von 05.07. – 04.08. im Erdgeschoss des Pfalzmuseums besucht werden. Victoria Knobloch hat dieses Land schon sehr oft bereist und tiefe Einblicke gewonnen. Mit ihrer Kamera hat sie die vielen Facetten dieses faszinierenden Landes eingefangen und lässt den Besucher in der Ausstellung tief in das Leben der Ugander eintauchen. Uganda ist aber auch ein Land mit immenser materieller Not, ein Land, in dem die Ärmsten der Armen zu Hause sind. Die Karamojong-Region, in der das ursprüngliche Stammesleben noch intakt ist, begeisterte Victoria Knobloch besonders. Die Porträts der Fotografin sind die Fenster in die Seele der Menschen. Sie sagen etwas über die Personen aus, man kann die Menschen darin „erspüren“. Während der Afrika-Kulturtage kostet der Eintritt 3€, danach 5€.

Für ausgelassene Stimmung und „Afrika-Feeling“ sorgt ein buntes Rahmenprogrammmit einem traditionellen afrikanischen Basar rund um die Kaiserpfalz mit Kunsthandwerk, Instrumenten und kulinarischen Köstlichkeiten. Für die kleinen Besucher ist ein Kinderprogramm mit landestypischen Märchen und Geschichten, Bogenschießen, Sandmalen und Schminken geboten und die Basarbühne lockt mit mitreißender, afrikanischer Musik. Die Afrika Kulturtage Forchheim unterstützen seit 2008 die Spendenaktion „Lourenço Amadeu“ für ein Waisenhaus und eine Grundschule in Angola.

Das erfolgreiche Festival im malerischen Ambiente der Kaiserpfalz bringt drei Tage lang Kunst, Musik und Tanz aus Afrika nach Oberfranken! Mehr Infos unter www.kaiserpfalz.forchheim.de