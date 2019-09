Im (Franken) Wein liegt die Wahrheit !!

25.09.2019

Neueröffnung: Wohlsein – Weine

So schmeckt Franken! Eine neue Weinbar bereichert unsere Stadt und bietet eine Weinreise durch ausgewählte Weingüter Frankens. Präsentiert werden hier vor allem kleinere, kreative Winzer aus der Region, deren Weine sich wahrlich schmecken lassen können, wovon sich jeder Besucher gerne selbst bei einer kleinen Verkostung überzeugen kann. Das Wohlsein steht auch für Wohlfühlen und das ist auch spürbar in der neuen kleinen und feinen Vinothek in der Oberen Karlstraße 12.

Eine gelungene Mischung aus Zeitgeist, Moderne und traditionellem Winzerhandwerk! Natalie Maikler, die das Wohlsein hier in Erlangen führt, versteht es auf simple, unkomplizierte Art brauchbares Weinwissen zu vermittelt. Liebevoll berät sie ihre Kunden und entsprechend treffend kann sie auf die individuellen Weinvorlieben ihrer Gäste eingehen. Die Vinothek Wohlsein hat aber noch mehr zu bieten, beispielsweise die monatlichen Veranstaltungen, wie Themenweinprobenund Blindverkostungen. Natürlich kann man auch private Weinproben buchen.

Am Freitag den 4. Oktober findet bereits eine Blindverkostung statt, bei der es so manche Überraschung gibt. Mit 29 Euro pro Person inklusive Gebäck und Wasser ist man dabei und es werden 5 Weine und 1 Secco in blickdichten Gläsern zum Gustieren gereicht.

Am Freitag den 18.10. geht es um Prickelndes bei der Sparkling Weinverkostungvon Sekt und PetNats, der neue Hype der Weinszene. Mit diesem ursprünglichen Verfahren entsteht das Prickeln aus dem natürlichen Gärprozess von Most in der Flasche. Desweiteren stellt sich einmal im Monat im Rahmen einer Weinprobe ein Wohlsein-Winzervor.

Am Freitag den 25.10. wird Tobias Nagel hier zu Gast sein. Die teilnehmenden Weinfreunde erleben dabei eine Weinreise durch das Weingut, mit Hintergründen und Geschichte(n) und natürlich Wein und Brotzeit. Alle Termine und sonstige Details rund um das Wohlsein gibt es online unter www.wohlsein-weine.de.

Unbedingt mal reinschauen, hier findet man mit ganz viel Liebe und Innovation ausgewählte Weine aus unserem schönen Frankenland!