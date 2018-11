Pizza, Pasta & Amore

26.11.2018

Locanda – der neue Italiener am Erlanger Marktplatz

Was lange währt wird endlich gut, oder gut Ding will Weile haben. Nach langem Warten ist es endlich soweit und es hat sich gelohnt! Die Rede ist von dem neuen Pizza- und Pastalokal Locanda mitten am Marktplatz unserer Stadt.

Die neue Location erstrahlt in großzügiger Lässigkeit und lässt für Freunde der italienischen Essenskultur sowohl mit dem ansprechenden Interieur als auch mit den äußerst leckeren Speiseangeboten wahre Freude aufkommen. Man merkt, dass die Inhaber hier mit vollem Engagement und großen Investitionen ganz etwas Besonderes aus diesem ehemaligen Sanitätshaus gemacht haben. Hohe Räume, stilvolle Einrichtung, geschmackvolle Tische und Stühle, coole Bar, stylische Lampen und viele kleine Details sorgen hier für eine warme und wohlige Atmosphäre.

Darüber hinaus punktet die Locanda mit einer durchgehend warmen Küche, die von 11.30 Uhr bis 23 Uhr für Genießer geöffnet hat. Am Wochenende gibt es sogar Pizza bis 0 Uhr. Die coole Bar lädt täglich von 17 bis 20 Uhr und ab 22 Uhr zur Happy Hour auf alle Cocktails & Longdrinks ein. Die Karte bietet von Antipasti über Pizza und Pasta, bis hin zu verschiedensten Salaten und Dolci, sowie vegane Speisen alles was das Herz begehrt. Übrigens, es gibt ein tolles Mittagsangebot: zum Aufpreis von 4 Euro seid ihr dabei mit einem Hauptgericht, Salat und zwei Softdrinks dazu. Ein immer wechselnde Wochenkarte wartet mit neuen Vorschlägen auf. Ausserdem plant die Locanda noch zukünftig auch Steaks anzubieten.

Frisch, preiswert und lecker ist hier die Devise und eigentlich muss man in diesem Zusammenhang noch die großen Portionen erwähnen. Die Pizza ragt dünn und knusprig weit über den Teller hinaus, die Antipasti ebenfalls großzügig portioniert und darüber hinaus sehr schmackhaft. Wem jetzt schon das Wasser im Munde zusammenläuft, den können wir nur empfehlen sobald als möglich hier reinzuschauen und es sich gut gehen lassen. Mehr Infos unter: www.locanda.de

(Foto: Locanda)