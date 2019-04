Die Qual der Wahl

17.04.2019

Abi, Bachelor, was nun? Studienwahlmessen helfen !

Auf die Zukunft, fertig, los – die Studienwahlmessen „Master and More“ und „Bachelor and More“ geben am Freitag den 10. und Samstag den 11. Mai die Gelegenheit zum ausgiebigen Ideen sammeln rund um Karrieremöglichkeiten. Ihr habt gerade das Abitur bestanden, aber noch keine Idee, wie es beruflich weitergehen soll? Oder ihr habt bereits euer Bachelor-Studium abgeschlossen, wollt aber den Hochschul-Karriereweg fortsetzen? Dann seid ihr an diesen beiden Tagen in der Arena Nürnberger Versicherung genau richtig, wenn es wieder heißt: Bachelor and More bzw. Master and More.

Auf den beiden Studienwahlmessen warten zahlreiche Aussteller aus den verschiedensten Studienbereichen auf euch und helfen euch dabei, das passende Studium zu finden! Neben Beratungsgesprächen werden auch viele Vorträge rund um das Thema Master- und Bachelorstudium stattfinden, bei denen sich die Besucher weitläufig informieren können. Dabei geht es nicht nur um die Frage, welches Fach am besten für einen selbst geeignet ist, sondern auch darum, an welcher Hochschule die besten Chancen zur Verfügung stehen und ob diese vielleicht sogar im internationalen Ausland liegen könnten. Neben Dozenten der verschiedensten Hochschulen sind auch zahlreiche Vertreter unterschiedlicher Unternehmen vor Ort, die über weiterführende Möglichkeiten, wie duale Studien oder Praktika, informieren. Um unangenehme Wartezeiten zu vermeiden, können bereits im Vorfeld persönliche Beratungstermine oder Plätze in den Vorträgen reserviert werden.

Bereits seit 2010 sind die beiden Messen eine große Stütze für deutsche und österreichische junge Erwachsene, die sich noch nicht zu 100% sicher sind, was ihre Zukunft bringen soll. Die Messen sind so beliebt, dass die sowohl in ganz Deutschland, als auch in Österreich jährlich stattfinden. Infos zu den einzelnen Messen und der Anmeldung zu den Beratungsgesprächen gibt es online unter www.master-and-more.de/master-messe-nuernberg für den 10. Mai, bzw. unter www.bachelor-and-more.de/bachelor-messe-nuernberg für die Messe am 11. Mai.

Die Messe öffnet am 10. Mai um 9 Uhr und kann bis 16 Uhr besucht werden. Am 11. Mai beginnt der Einlass eine Stunde später.