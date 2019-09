04.09.2019

Die Soullegenden The Temptations im Redoutensaal

Soul vom Feinsten! Sichert Euch jetzt schon die begehrten Plätze um am Freitag den 18. Oktober um 20 Uhr einen unvergleichlichen Konzertabend mit den zu Legenden gewordenen “THE TEMPTATIONS“ zu erleben. Reunion of Legends, feat. Glenn Leonard, Joe Herndon, GC Cameron auf ihrer “ Platinum Hits Tour“ ist legendärer Motown-Sound der Euch von den Socken reißen wird. Mit im Gepäck haben sie natürlich ihre Welthitswie „My Girl“, „Papa was a rolling stone“, oder „Treat her like a Lady“. Bereits 1999 wurden “THE TEMPTATIONS“ in die „Vocal Group Hall of Fame aufgenommen und gelten bis heute als die beste amerikanische Soulband aller Zeiten.

Mit „The Reunion of Legends“ und Joe Herndon (bass) sowie G.C. Cameron (tenor) stehen drei original Sänger im lineup. On stage agieren 11 Musiker, die den Motown Soul Sound original wiedergeben. Das unverwechselbare Markenzeichen der “TEMP`S“ jedoch war und ist ihr ausgefeilter, mehrstimmige Falsett- und Satzgesang und ihre coolen Tanz- und Showeinlagen.

Nicht verpassen! Tickets an allen bekannten Vorverkaufsstellen oder über die Hotline 09131-800555.

Weitere Infos unter: www.frankissimo.com